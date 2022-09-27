После объявления мобилизации в Грузию ежедневно прибывает свыше 10 тыс. россиян

https://racurs.ua/n175180-posle-obyavleniya-mobilizacii-v-gruziu-ejednevno-pribyvaet-svyshe-10-tys-rossiyan.html

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До Грузії через контрольно-пропускний пункт «Верхній Ларс» щодня прибуває близько 10−11 тис. росіян після оголошення в росії так званої «часткової» мобілізації (що вдвічі більше, аніж зазвичай).

Про це заявив міністр внутрішніх справ Грузії Вахтанг Гомелаурі, пише «Радіо Свобода».

Гомелаурі стверджує, що зростання кількості громадян рф, які прибувають з москви, не перевищує 40−45%. Він також закликав грузинську опозицію визначитися з вимогами: чи потрібно заборонити в’їзд до Грузії росіянам, чи впустити їх, щоб вони не вирушили на війну до України.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що росія на контрольно-пропускному пункті «Верхній Ларс» найближчим часом буде розгорнуто мобілізаційний пункт військкомату.

Нагадаємо, росіянам, які прямували до Грузії, дозволили переходити кордон до КПП «Верхній Ларс» пішки.