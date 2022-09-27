Лукашенко спросил у путина о ядерном оружии

https://racurs.ua/n175181-lukashenko-sprosil-u-putina-o-yadernom-orujii.html

Ракурс

олександр лукашенко, білоруський диктатор, під час спільного обіду з російським воєнним злочинцем володимиром путіним запитав його, скільки той збирається жити під час обговорення питання щодо ядерної зброї.

Про це пише Телеграм-канал Generall SVR.

Зустріч путіна й лукашенка відбулася в Сочі. Двоє диктаторів обговорювали визнання незаконних псевдореферендумів на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також про мобілізацію.

За даними ЗМІ, лукашенко довго слухав, мало заперечував, але потім пообіцяв «обміркувати все вдома».

Generall SVR стверджує, що, за даними джерел, «вже кілька тижнів лукашенко через посередників веде переговори з керівництвом США, Європейського Союзу та кількох європейських країн окремо. лукашенко також вказав про російського колегу: