ВСУ отбили атаки рф в районах 12 населенных пунктов и уничтожили скопление техники

ВСУ отбили атаки рф в районах 12 населенных пунктов. Фото:

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Українські військові продовжують давати бій російським окупантам.

За минулу добу, 28 вересня, підрозділи ЗСУ відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Бахмутське, Одрадівка, Миколаївка Друга, Озерянівка, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка, Павлівка та Безіменне. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 29 вересня.

Авіація Повітряних сил упродовж доби завдали 16 ударів. Підтверджено, що були уражені три опорні пункти, 10 місць скупчення озброєння та військової техніки, а також три зенітні ракетні комплекси. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили чотири БПЛА та чотири керовані авіаційні ракети Х-59.

Ракетні війська й артилерія продовжують завдавати вогневого ураження по об'єктах противника. За 28 вересня «боги війни» уразили два командних пункти, сім районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки ворога, одну станцію-ретранслятор, три станції РЕБ, два склади з боєприпасами та один — із паливо-мастильними матеріалами.

У Генштабі підтвердили, що 27 вересня на Запорізькому напрямку в районі Токмака ЗСУ знищили три зенітних ракетних комплекси С-300. Санітарні та безповоротні втрати особового складу противника уточнюються.

За 28 вересня російські окупанти завдали трьох ракетних та вісьмох авіаційних ударів, здійснив понад 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об'єктах на території України.

Від ворожих ударів постраждало понад 28 населених пунктів. Зокрема, Сіверськ, Білогорівка, Юр’ївка, Мар’їнка, Кривий Ріг, Вищетарасівка, Миколаїв та Тернові Поди.

На Сіверському, Слобожанському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках противник з різноманітної ствольної артилерії та танків обстріляв 71 населений пункт.

Нагадаємо, видання Bild повідомило про просування українських військ на північний схід та схід від Лиману. У разі захоплення населеного пункту Торське російській армії загрожує перекриття шляхів сполучення від Лиману до міст Кремінна та Сватове в Луганська область.