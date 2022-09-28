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Ракурс
Російська армія перебуває під загрозою оточення у Донецькій області

Російська армія перебуває під загрозою оточення у Донецькій області (КАРТА)

28 вер 2022, 19:32
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Російська армія перебуває під загрозою оточення поблизу Лимана у Донецькій області.





Bild пише, що військові репортери повідомили про просування українських військ на північний схід та схід від Лиману. У разі захоплення населеного пункту Торське російській армії загрожує перекриття шляхів сполучення від Лиману до міст Кремінна та Сватове в Луганська область.

За даними українських джерел, на Харківщині ЗСУ відбили як мінімум ще один населений пункт на східному березі річки Оскол у районі Куп’янська — село Ківшарівка.

Деталі операції українські військові поки не повідомляють, щоб не нашкодити прориву.

У так званій днр заявляють, що контролюють Червоний Лиман, але ведуть бої з військами України, які прориваються до міста.

Карта бойових дій на Донбасі від ISW

В днр стверджують, що українські війська «малими та посиленими групами» намагаються взяти місто з півдня. Також там заявляють, що українські війська намагаються перекрити трасу Сватово — Xервоний Лиман, але у днр заявляють, що контролюють цю дорогу, і місто нібито не перебуває в оточенні.

Раніше повідомлялося, що українські військові зайшли до Новоселівки — це село на північний захід від Лиману.

Як повідомив кореспондент «Настоящего времени» з фронту, українські військові вважають, що росіяни зараз будують доволі грамотну оборону Лимана, адже вважають це місто ключовим у своїй обороні.

У міноборони рф заявляють, що український наступ на Червоний Лиман нібито провалився, а Інститут вивчення війни (США) зранку повідомив, що українські сили зміцнюють позиції біля Лиману і продовжують наближатися до цього міста.

Також про просування українських військ до міста пишуть і російські телеграм-канали, а телеведучий Соловйов розкритикував російське командування за те, що не може зупинити наступ ЗСУ.

«Ракурс» писав, що українські воїни визволили Новоселівку на Донеччині і підняли над селищем український прапор.

Джерело: Ракурс


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