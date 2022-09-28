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Ракурс
ЗСУ підняли прапор над Новоселівкою у Краматорському районі

ЗСУ підняли прапор над Новоселівкою у Краматорському районі (ВІДЕО)

28 вер 2022, 14:55
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Збройні сили України вибили російську армію з селища Новоселівка у Краматорському районі Донецької області. Захисники України вже підняли національний стяг у населеному пункті.





Про у середу, 28 вересня, повідомляє DeepState, який опублікував відеозвернення українських воїнів.

Деокупувати населений пункт Новоселівка вдалося бійцям 81-ої окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ та Національної гвардії України.

Нагадаємо, Сили оборони України зміцнюють позиції біля Лимана у Донецькій області і продовжують наближатися до міста. В «Інституті вивчення війни» вказали, що в населених пунктах в районі Лимана тривають запеклі бої, ЗСУ намагаються перерізати останні шляхи постачання російської армії. 26 та 27 вересня ЗСУ взяли під контроль кілька сіл на північний захід та північ від Лиману.

Джерело: Ракурс


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