ЗСУ підняли прапор над Новоселівкою у Краматорському районі

https://racurs.ua/ua/n175212-zsu-pidnyaly-prapor-nad-novoselivkou-u-kramatorskomu-rayoni-video.html

Ракурс

Збройні сили України вибили російську армію з селища Новоселівка у Краматорському районі Донецької області. Захисники України вже підняли національний стяг у населеному пункті.

Про у середу, 28 вересня, повідомляє DeepState, який опублікував відеозвернення українських воїнів.

Деокупувати населений пункт Новоселівка вдалося бійцям 81-ої окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ та Національної гвардії України.

Нагадаємо, Сили оборони України зміцнюють позиції біля Лимана у Донецькій області і продовжують наближатися до міста. В «Інституті вивчення війни» вказали, що в населених пунктах в районі Лимана тривають запеклі бої, ЗСУ намагаються перерізати останні шляхи постачання російської армії. 26 та 27 вересня ЗСУ взяли під контроль кілька сіл на північний захід та північ від Лиману.