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ВСУ подняли флаг над Новоселовкой в Краматорском районе

ВСУ подняли флаг над Новоселовкой в Краматорском районе (ВИДЕО)

28 сен 2022, 14:55
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Збройні сили України вибили російську армію з селища Новоселівка у Краматорському районі Донецької області. Захисники України вже підняли національний стяг у населеному пункті.





Про у середу, 28 вересня, повідомляє DeepState, який опублікував відеозвернення українських воїнів.

Деокупувати населений пункт Новоселівка вдалося бійцям 81-ої окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ та Національної гвардії України.

Нагадаємо, Сили оборони України зміцнюють позиції біля Лимана у Донецькій області і продовжують наближатися до міста. В «Інституті вивчення війни» вказали, що в населених пунктах в районі Лимана тривають запеклі бої, ЗСУ намагаються перерізати останні шляхи постачання російської армії. 26 та 27 вересня ЗСУ взяли під контроль кілька сіл на північний захід та північ від Лиману.

Источник: Ракурс


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