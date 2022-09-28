Україна та росія ведуть переговори щодо обміну "всіх на всіх"

https://racurs.ua/ua/n175221-ukrayina-ta-rosiya-vedut-peregovory-schodo-obminu-vsih-na-vsih-budanov.html

Ракурс

Україна продовжує працювати над обмінами полонених, ця робота ніколи не припиняється.

Про це 28 вересня заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Він наголосив, що тривають перемовини щодо обміну «всіх на всіх».

Також відбувається робота з окремих обмінів. Це тривалий та виснажливий процес. Приміром, обмін 21 вересня, під час якого було звільнено 215 оборонців, готувався понад два місяці, — йдеться в повідомленні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Буданов з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими обговорили звільнення не тільки військових, а й тих кого згідно з Женевськими конвенціями вважають некомбатантами, наприклад, медиків.

Нагадаємо, у російських військових є можливості скласти зброю та зберегти своє здоров’я і життя. При здачі в полон Україна гарантує росіянам утримання згідно з нормами Женевських конвенцій.

Для отримання інформації, як військовослужбовцям російської армії безпечно здатися в полон українським Збройним силам, російським військовим або їхнім рідним та близьким слід телефонувати за цілодобовими номерами в рамках роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими:

+38 066 580 34 98;

+38 093 119 29 84.

«Новинарня» пише, що рідні моряків ВМС України із Маріуполя, які з березня перебувають у російському полоні, вперше зустрілися з представниками координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

На зустріч, що відбулася 27 вересня в Києві, прийшов секретар координаційного штабу полковник Дмитро Усов — офіційний перемовник з російською стороною щодо обмінів. Його месидж: після обміну «азовців», який відбувся 21 вересня, надалі буде легше повертати бранців.

Над цим великим обміном працювали три місяці, але паралельно — над іншими також. Тож, обнадіяв секретар штабу, найближчим часом будуть нові обміни.

Зокрема, є домовленість про обмін «всіх на всіх важкопоранених».

За офіційними даними, загалом ідеться про 7 тис. українських полонених. Це військові і цивільні вкупі. Список збільшується, констатує секретар штабу.

Також Дмитро Усов розповів, що на даний час у полоні росіян залишаються 616 жінок.

Я думав, що поверну всіх вагітних жінок, які були при надії ще до полону. Виявилося, що ні, — сумно констатував секретар штабу.

Він визнав, що в полоні перебувають військовослужбовці ЗСУ ще з 2014 року. Щодо них теж тривають перемовини.