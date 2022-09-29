Четыре российские ракеты прилетели по Краматорску. Фото:

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Місто Краматорськ Донецької області опинилося під ракетним обстрілом з боку російських військових.

По цьому населеному пункту загарбники чотири рази вдарили ракетами. Попередньо відомо, що 10 осіб дістали поранення. Вибухи пошкодили багатоповерхівки, інфраструктуру та приватні домівки. На місцях «прильотів» працюють всі відповідні служби. Про це 29 вересня міський голова Краматорська Олександр Гончаренко повідомив у Facebook.

Чотири ракетних удари зазнав Краматорськ. Вже відомо про 10 поранених, — написав він.

Нагадаємо, 26 вересня російські окупанти практично одночасно завдали ударів по Краматорську та Слов’янську. У Краматорську під обстріл потрапив центр міста — одна ракета впала до парку скульптур «Народжені в Україні» авторства відомого художника з Донбасу В’ячеслава Гутирі, а друга потрапила до п’ятиповерхової будівлі.

А в Слов’янську військові рф вдарили по житловому масиву у центрі міста, було пошкоджено щонайменше три будинки.