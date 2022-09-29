В Беларуси готовятся принять 20 тыс. мобилизованных из рф. Фото: ГУР

https://racurs.ua/n175240-v-belarusi-gotovyatsya-prinyat-20-tys-mobilizovannyh-iz-rossii-gur.html

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Мобілізованих у російській федерації чоловіків перекинуть і на територію Білорусі.

Білоруська сторона вже готує місця для розміщення 20 тис. мобілізованих із рф. Ці особи повинні поповнити підрозділи російської армії, які дислокуються в Білорусі. Внаслідок поповнення, співвідношення «досвідчених» та «молодих» військових має скласти один до п’яти. Про це 29 вересня повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Наголошується, що для розміщення «мобіків» планують використати існуючі військові фонди, а також цивільні приміщення і будівлі. Під ці потреби передають склади, ангари та інші приміщення покинутих сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств. Відповідні вказівки було надано білоруським військовим та місцевим радам.

У ГУР зазначили, що після збільшення штату підрозділи використовуватимуть російську військову техніку зі складів на території білорусі. Також планується посилення за рахунок техніки та озброєння, знятих зі зберігання на території рф. Брак техніки для перевезення окупаційних військ планується поповнити за рахунок мобілізації цивільних вантажних та легкових автомобілів.

Також Мінськ наказав силовикам сприяти представникам російським військовим у мобілізації громадян рф, які нещодавно заїхали на територію країни.

Нагадаємо, 20 вересня до Мінська прибули найманці приватної військової компанії «Ліга», які можуть бути залучені до організації провокацій на українському кордоні. Зокрема, до Білорусі були перекинуті 130 бойовиків з особистою зброєю та боєприпасами.