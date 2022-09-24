Найманці рф можуть готувати провокації на українсько-білоруському кордоні. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n175088-naymanci-rf-mojut-gotuvaty-provokaciyi-na-ukrayinsko-biloruskomu-kordoni-sso.html

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Провокації на українсько-білоруському кордоні може готувати країна-агресор росія.

Днями, 20 вересня, до Мінська прибули найманці приватної військової компанії «Ліга», які можуть бути залучені до організації провокацій на українському кордоні. Зокрема, до Білорусі були перекинуті 130 бойовиків з особистою зброєю та боєприпасами. Про це 24 вересня повідомив «Центр національного спротиву», створений Силами спеціальних операцій ЗСУ.

Зазначається, що 22 вересня на територію білоруського приватного охоронного підприємства «ГардСервіс», де розміщуються найманці, було доставлено 300 одиниць української військової форми, яку росіяни захопили на складах у Херсонській області.

У ССО наголошують, що «ГардСервіс» не просто охоронна фірма, бо вона єдина у своєму роді в Білорусі, а у 2019 році була створена спеціальним указом диктатора олександра лукашенка. База цього підприємства базується на території колишнього центру підготовки білоруських спецпризначенців.

Фахівці «Центру національного спротиву» вважають, що можливі диверсії очікуються в районі населених пунктів Пінськ, Іваново та Кобрін. Такими діями москва хоче втягнути Білорусь у війну проти України.

У ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 24 вересня повідомлялося, що на Волинському та Поліському напрямках обстановка була без суттєвих змін.

Нагадаємо, 8 вересня білоруська армія розпочала навчання з відпрацювання «бойових дій зі звільнення території, тимчасово захопленої противником». У Генштабі ЗСУ заявляли, що білоруси можуть відпрацьовувати умовне захоплення частини території України.