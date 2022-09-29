«Беларускі Гаюн» критикует заявления о переброске войск рф в беларусь и проведении там мобилизации

https://racurs.ua/n175254-belaruski-gaun-kritikuet-zayavleniya-o-perebroske-voysk-rf-v-belarus-i-provedenii-tam-mobilizacii.html

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Моніторингова група «Беларускі Гаюн» заявила, що наразі немає переконливих фактів, які б свідчили про перекидання військ росії до білорусі.

Також у групи є сумніви щодо потенційного проведення мобілізації в білорусі, про яку заявив заступник голови обʼєднаного перехідного кабінету білорусі Павло Латушко.

Керівник Народного антикризового управління Латушко написав у Twitter із посиланням на свої джерела, що лукашенко погодився розмістити 120 тис. солдат зс рф протягом листопада-лютого, а також зобов’язується додатково мобілізувати в білорусі 100 тис. військовозобов’язаних.

Будь-яких доказів повідомленню Латушко не оприлюднював.

Як і у разі повідомлення ГУР МО України про розміщення 20 тис. солдат зс рф у білорусі, ми не можемо підтвердити заяву Латушка, — повідомили в «Беларускому Гаюні».

Там стверджують, що наразі немає переконливих фактів, які б свідчили про перекидання військ зс рф до білорусі. Також, на думку аналітиків проекту, викликає сумніви інформація щодо потенційного проведення мобілізації в білорусі.