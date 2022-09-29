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Ракурс
«Беларускі Гаюн» сумнівається у заявах про перекидання військ рф до білорусі і проведення там мобілізації

«Беларускі Гаюн» критикує заяви про перекидання військ рф до білорусі і проведення там мобілізації

29 вер 2022, 18:16
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Моніторингова група «Беларускі Гаюн» заявила, що наразі немає переконливих фактів, які б свідчили про перекидання військ росії до білорусі.





Також у групи є сумніви щодо потенційного проведення мобілізації в білорусі, про яку заявив заступник голови обʼєднаного перехідного кабінету білорусі Павло Латушко.

Керівник Народного антикризового управління Латушко написав у Twitter із посиланням на свої джерела, що лукашенко погодився розмістити 120 тис. солдат зс рф протягом листопада-лютого, а також зобов’язується додатково мобілізувати в білорусі 100 тис. військовозобов’язаних.

Будь-яких доказів повідомленню Латушко не оприлюднював.

Як і у разі повідомлення ГУР МО України про розміщення 20 тис. солдат зс рф у білорусі, ми не можемо підтвердити заяву Латушка, — повіломили в «Бєларускому Гаюні».

Там стверджують, що наразі немає переконливих фактів, які б свідчили про перекидання військ зс рф до білорусі. Також, на думку аналітиків проекту, викликає сумніви інформація щодо потенційного проведення мобілізації в білорусі.

Підрозділи ЗС РБ у бойових діях в Україні участі не беруть. Простіше кажучи, маючи якусь армію, не пошарпану в боях, і яку можна задіяти — для чого Лукашенку необхідно проводити мобілізацію? — констатує «Гаюн».

Джерело: Ракурс


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