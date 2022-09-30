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Ракурс
Последствия российского ракетного удара по Днепру, фото: Валентин Резниченко.

52 автобуса сгорели в Днепре после удара российской ракеты (ФОТО)

30 сен 2022, 09:32
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Рашисти в ніч на сьогодні, 30 вересня, ракетою «Іскандер» вдарили по Дніпру.





В результаті одна людина загинула, ще п’ятеро травмовані. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Зазначається, що ворожі ракети знищили транспортне підприємство — під час пожежі, яку спричинив ракетний удар, згоріли 52 автобуси, ще 98 пошкоджені.

У місті понівечені кілька багатоповерхівок, гімназія, магазин та адміністративні будівлі, — зазначив Резніченко. — Рятувальники з ночі працюють на місцях «прильотів» і з’ясовують масштаби руйнувань.

Крім того, рашисти вкотре обстріляли «градами» та важкою артилерією Нікопольський район Дніпропетровської області. В результаті у Червоногригорівській громаді пошкоджено промислові об'єкти, десяток приватних будинків, водопровід та лінію електропередач, у Нікополі снаряди зачепили приватні оселі.

В результаті цих обстрілів загиблих та постраждалих немає.

Наслідки російського ракетного удару по Дніпру, фото: Валентин Резніченко

Источник: Ракурс


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