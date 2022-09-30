В результате сжигания природного газа в факелах в атмосферу попадает больше метана, чем считалось фото: Pikabu

https://racurs.ua/n175273-sjiganie-prirodnogo-gaza-zagryaznyaet-atmosferu-bolshe-chem-schitalos-uchenye.html

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Метан — сильний парниковий газ, надлишок якого часто є побічним продуктом добування нафти та природного газу у свердлових. Такий надлишковий газ потрібно безпечно утилізувати.

Часто для цього вдаються до спалювання у факелах, в процесі якого метан перетворюється на вуглекислий газ — інший парниковий газ, але менш шкідливий. Проте оцінки щодо ефективності цього процесу виявилися значно завищеними, повідомляє видання EurekAlert з посиланням на результати дослідження учених з Мічиганського університету (США).

Зазначається, що промисловість і регулюючі органи працюють на основі припущення, згідно з яким ці факели постійно горять і під час роботи спалюють 98% метану. Проте дані, отримані за допомогою аерофотозйомок у трьох географічних басейнах США, на які припадає понад 80% операцій з такими факелами, показують, що обидва припущення невірні:

було виявлено, що факели не горять приблизно 3%-5% часу;

і навіть коли факели горять, вони працюють з більш низькою ефективністю.

У сукупності ці фактори призводять до середньої ефективної ефективності спалювання на факелі лише 91% - тобто, в атмосферу потрапляє в п’ять разів більше метану з факелів, ніж вважалося.

В атмосферу додається набагато більше метану, ніж зараз враховується в будь-яких інвентаризаціях або оцінках, — наголошують дослідники.

За підрахунками дослідників, якби ці факели продовжували горіти та працювали з очікуваною ефективністю 98%, то скорочення викидів було б еквівалентне прибиранню з доріг 2,9 млн автомобілів на рік.

Крім того, наголошують учені, така знижена ефективність роботи факелів може піддавати жителів розташованих поряд населених пунктів впливу цілого коктейлю супутніх забруднювачів, які становлять ризик гострого та/або хронічного впливу на здоров’я, додають учені.

Джерело: EurekAlert