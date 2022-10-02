Потери рф – 60 тысяч солдат, за сутки ВСУ уничтожили 500 россиян, 50 танков и ББМ

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Втрати росії у повномасштабній війні проти України станом на 2 жовтня оцінив Генеральний штаб Збройних сил України. З 24 лютого українським воїнам вдалося ліквідувати понад 60 тис. воєнних злочинців рф.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках, — додали в Генштабі.

Загальні бойові втрати армії загарбників з 24 лютого по 2 жовтня орієнтовно склали: