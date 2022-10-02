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Втрати рф - 60 тисяч солдат, за добу ЗСУ знищили 500 росіян, 50 танків і ББМ

Втрати рф — 60 тисяч солдат, за добу ЗСУ знищили 500 росіян, 50 танків і ББМ

2 жов 2022, 09:57
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Втрати росії у повномасштабній війні проти України станом на 2 жовтня оцінив Генеральний штаб Збройних сил України. З 24 лютого українським воїнам вдалося ліквідувати понад 60 тис. воєнних злочинців рф.





Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках, — додали в Генштабі.

Загальні бойові втрати армії загарбників з 24 лютого по 2 жовтня орієнтовно склали:

  • 60 тис. 110 (+500) солдат;

  • 2 тис. 377 (+23) танки;

  • 4 тис. 975 (+26) бойових броньованих машин;

  • 1 тис. 405 (плюс вісім) артилерійських систем;

  • 337 (плюс одна) РСЗВ;

  • 176 засобів ППО;

  • 264 літаки;

  • 227 (плюс один) гелікоптерів;

  • 1 тис. 15 (плюс шість) безпілотників оперативно-тактичного рівня;

  • 246 крилатих ракет;

  • 15 кораблів /катерів;

  • 3 тис. 796 (+10) автомобілів та автоцистерн;

  • 131 одиниця спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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