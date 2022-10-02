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Втрати рф - 60 тисяч солдат, за добу ЗСУ знищили 500 росіян, 50 танків і ББМ
Втрати рф — 60 тисяч солдат, за добу ЗСУ знищили 500 росіян, 50 танків і ББМhttps://racurs.ua/ua/n175332-vtraty-rf-60-tysyach-soldat-za-dobu-zsu-znyschyly-500-rosiyan-50-tankiv-i-bbm.htmlРакурс
Втрати росії у повномасштабній війні проти України станом на 2 жовтня оцінив Генеральний штаб Збройних сил України. З 24 лютого українським воїнам вдалося ліквідувати понад 60 тис. воєнних злочинців рф.
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках, — додали в Генштабі.
Загальні бойові втрати армії загарбників з 24 лютого по 2 жовтня орієнтовно склали:
60 тис. 110 (+500) солдат;
2 тис. 377 (+23) танки;
4 тис. 975 (+26) бойових броньованих машин;
1 тис. 405 (плюс вісім) артилерійських систем;
337 (плюс одна) РСЗВ;
176 засобів ППО;
264 літаки;
227 (плюс один) гелікоптерів;
1 тис. 15 (плюс шість) безпілотників оперативно-тактичного рівня;
246 крилатих ракет;
15 кораблів /катерів;
3 тис. 796 (+10) автомобілів та автоцистерн;
131 одиниця спеціальної техніки.
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