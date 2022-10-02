Над Лиманом замайорів прапор України

https://racurs.ua/ua/n175331-nad-lymanom-zamayoriv-prapor-ukrayiny-video.html

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Збройні сили України остаточно звільнили місто Лиман Донецької області й підняли в населеному пункті український стяг. Відповідний відеозапис оприлюднив пізно ввечері 1 жовтня Генеральний штаб ЗСУ у Фейсбук.

Воїни Десантно-штурмових військ ЗСУ, разом з бойовими побратимами з Національної гвардії України, визволили та взяли під контроль населений пункт Лиман Донецької області. Слава Україні! — йдеться у повідомленні Генштабу.

На відео видно, як українські воїни скидають з даху адміністративної будівлі в Лимані російські триколори й встановлюють український стяг.

Нагадаємо, 1 жовтня на в’їзді в місто Лиман встановили український прапор. Після повідомлень про успішний наступ ЗСУ на Донеччині міноборони росії заявило про «відведення військ із Лимана». Однак заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що в Лимані ще тривають бої, а президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні зазначив, що український прапор уже в Лимані, але там ще тривають бойові дії. Згодом Міноборони України заявило, що «майже всі російські війська, дислоковані в Лимані, успішно передислоковані або в мішки для трупів, або в український полон».