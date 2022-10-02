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Ракурс
Переговоры возможны лишь с новым президентом рф, заявили у Зеленского

Переговоры возможны лишь с новым президентом рф, заявили у Зеленского

2 окт 2022, 10:24
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Переговори з росією можливі за умови зміни керівництва країни-агресора. Про це написав у Твіттер радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк. Він заявив про відсутність сенсу вести переговори з воєнним злочинцем — російським диктатором володимиром путіним та його оточенням, оскільки їхні слова нічого не варті.





Немає жодного сенсу вести переговори з «танцюристами на кістках» — путіним і його найближчим оточенням. Їхні слова мають від'ємну вартість, — написав Подоляк.

Він також нагадав, що кілька днів тому на Червоній площі керівництво росії скандувало «ура» анексії нових територій, а нині армія окупантів залишає стратегічне місто Лиман.

Переговори можливі, але з новим президентом росії, який більш адекватно оцінюватиме реальність, — підсумував Подоляк.

Источник: Ракурс


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