Переговори можливі з новим президентом росії, заявили у Зеленського

https://racurs.ua/ua/n175333-peregovory-mojlyvi-lyshe-z-novym-prezydentom-rosiyi-zayavyly-u-zelenskogo.html

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Переговори з росією можливі за умови зміни керівництва країни-агресора. Про це написав у Твіттер радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк. Він заявив про відсутність сенсу вести переговори з воєнним злочинцем — російським диктатором володимиром путіним та його оточенням, оскільки їхні слова нічого не варті.

Немає жодного сенсу вести переговори з «танцюристами на кістках» — путіним і його найближчим оточенням. Їхні слова мають від'ємну вартість, — написав Подоляк.

Він також нагадав, що кілька днів тому на Червоній площі керівництво росії скандувало «ура» анексії нових територій, а нині армія окупантів залишає стратегічне місто Лиман.