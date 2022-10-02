ВСУ ночью сбили пять из семи иранских дронов

https://racurs.ua/n175335-vsu-nochu-sbili-pyat-iz-semi-iranskih-dronov.html

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Збройні сили України вночі 2 жовтня збили п’ять із семи іранських дронів-камікадзе Shahed-136, які атакували Миколаївську область. Про це у неділю повідомляє Повітряне командування «Південь» Повітряних сил ЗСУ.

Безпілотники Shahed-136 приземлили військовослужбовці зенітної ракетної Одеської бригади та Херсонської зенітної ракетної бригади.

Загалом впродовж минулої доби захисники України у південних областях знищили 64 окупантів, склад з боєприпасами і 16 ворожих танків.

Нашою авіацією нанесено дев’ять ударів по ворогу, а ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано близько 550 вогневих завдань, зокрема по ворожих логістичних центрах та районах зосередження живої сили й техніки. Втрати ворога складають… 64 рашисти, склад з боєприпасами, дві самохідні гаубиці «Мста-С», два протитанкові ракетні комплекси, 16 танків та 11 одиниць іншої авто-бронетехніки. Один БТР затрофеєний, — вказали в ОК «Південь».

Нагадаємо, воєнні злочинці рф намагаються покращити логістичне забезпечення своїх військ, продовжують налагоджувати альтернативні переправи в районі Антонівського та Каховського мостів.