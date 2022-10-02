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Ракурс
Россияне бежали из Лимана на гражданских авто украинцев

Россияне бежали из Лимана на гражданских авто украинцев

2 окт 2022, 19:25
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Перед звільненням Лиману окремі підрозділи армії рф намагалися відійти вглиб тимчасово окупованих територій.





30 вересня в районі Щастя українські підрозділи виявили колону із цивільних автомобілів та мікроавтобусів, в якій налічувалось понад 200 військовослужбовців зі складу 2 армійського корпусу російських окупаційних військ.

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ йдеться про те, що «завдяки успіхам Сил оборони, на окремих напрямках відзначено зниження рівня морально-психологічного стану ворожого особового складу, що призводить до численних випадків здачі військовослужбовців в полон та залишення своїх позицій».

Источник: Ракурс


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