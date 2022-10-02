ЗСУ біля Щастя виявили колону із цивільних авто - 200 росіян втікали з оточення

https://racurs.ua/ua/n175356-rosiyany-vtikaly-z-lymana-na-cyvilnyh-avto-ukrayinciv.html

Ракурс

Перед звільненням Лиману окремі підрозділи армії рф намагалися відійти вглиб тимчасово окупованих територій.

30 вересня в районі Щастя українські підрозділи виявили колону із цивільних автомобілів та мікроавтобусів, в якій налічувалось понад 200 військовослужбовців зі складу 2 армійського корпусу російських окупаційних військ.

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ йдеться про те, що «завдяки успіхам Сил оборони, на окремих напрямках відзначено зниження рівня морально-психологічного стану ворожого особового складу, що призводить до численних випадків здачі військовослужбовців в полон та залишення своїх позицій».