Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
ЗСУ біля Щастя виявили колону із цивільних авто - 200 росіян втікали з оточення
Росіяни втікали з Лиману на цивільних авто українцівhttps://racurs.ua/ua/n175356-rosiyany-vtikaly-z-lymana-na-cyvilnyh-avto-ukrayinciv.htmlРакурс
Перед звільненням Лиману окремі підрозділи армії рф намагалися відійти вглиб тимчасово окупованих територій.
30 вересня в районі Щастя українські підрозділи виявили колону із цивільних автомобілів та мікроавтобусів, в якій налічувалось понад 200 військовослужбовців зі складу 2 армійського корпусу російських окупаційних військ.
У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ йдеться про те, що «завдяки успіхам Сил оборони, на окремих напрямках відзначено зниження рівня морально-психологічного стану ворожого особового складу, що призводить до численних випадків здачі військовослужбовців в полон та залишення своїх позицій».
Читайте також
Над Лиманом замайорів прапор України (ВІДЕО)
.
Загрузка...