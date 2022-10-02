Розслідувачі розкрили місце перебування армійського корпусу, який росіяни влітку кинули в Україну

https://racurs.ua/ua/n175355-rozsliduvachi-rozkryly-misce-perebuvannya-armiyskogo-korpusu-yakyy-rosiyany-vlitku-kynuly.html

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Дослідники CIT розкрили місце перебування 3-го армійського корпусу зс рф та його символіку. Цей корпус росіяни влітку на швидку руку зібрали і кинули в Україну.

Підрозділи новосформованого підрозділу збройних сил російської федерації зосереджені в Донецькій області поблизу Вугледара. Певна частини нових підрозділів 3 АК розкидана по інших напрямках.

До таких висновків прийшли дослідники OSINT-спільноти Conflict Intelligence Team на основі аналізу відкритих джерел.

На думку аналітиків, саме про 3 АК говорить один із ватажків терористів днр олександр ходаковський.

Його незаконне воєнізоване формування «Восток» займає позиції поблизу Вугледара.

Він розповідає про те, що поруч з його підрозділом позиції займають «новосформовані до оголошення мобілізації частини». Ходаковський відзначає погану підготовку підрозділів 3 АК. Зокрема, розповідає про непрофесійні дії при організації стоянки військової техніки та складів боєприпасів.

Також Ходаковський описує ситуацію, коли колона техніки була майже вся знищена на марші через непрофесійну організацію руху.

CIT натрапили на коментарі на російських форумах, які розкривають подробиці про рівень дисципліни та атмосферу в 3 армійському корпусі. Окрім того, ці коментатори також підтверджують місце перебування новосформованих підрозділів саме на Вугледарському напрямку.

Станом на час формування 3 АК склалася ситуація, коли його частини могли озброювати як архаїчною технікою з мобілізаційного резерву, так і найновітнішою бронетехнікою, яку встигли випустити російські підприємства. В результаті погано підготовлені військовослужбовці отримали найкращу техніку. Йдеться про Т-90М, Т-80БВМ, БМП-3.

Зокрема, 3 АК отримав модернізовані БМП-2М «Бережок». Військовослужбовцям корпусу видавалися нові автомати АК-12.

Фотографії зі знищеною технікою 3 АК вже почали з’являтися в мережі, зокрема зі згаданими БМП-2М «Бережок».

Аналізуючи фотографії техніки 3-го корпусу дослідники CIT прийшли до висновку, що тактичним знаком з'єднання є «ведмежа лапа в колі».