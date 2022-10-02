У рф фантазують про "анексовані" території - гривню залишать, "органи влади" створять через вісім місяців

https://racurs.ua/ua/n175354-u-rf-fantazuut-pro-aneksovani-terytoriyi-gryvnu-zalyshat-organy-vlady-stvoryat-cherez-visim.html

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У держдумі рф заявили, що на територіях, що анексуються, до кінця року «допускатиметься обіг гривні».

Голова комітету з держбудівництва і законодавства Павло Крашенінніков заявив російському «Інтерфаксу», що на буцімто анексованих росією українських територіях до кінця 2022 року «допускатиметься обіг гривні».

Крашенінніков зробив ще кілька заяв про те, як, з погляду російської держави, відбуватиметься «приєднання до росії» українських регіонів.

Зокрема, за його словами, мешканці цих територій отримуватимуть російське громадянство «за умови подання заяви та складання присяги громадянина російської федерації». Територіальні органи федеральних органів виконавчої влади на анексованих землях мають з’явитися до 1 червня 2023 року — тобто, не раніше, ніж через вісім місяців.

Російський депутат також заявив, що «збройні сили, військові формування та спеціалізовані органи», які існують у «нових суб'єктах», пропонується включити до складу збройних сил рф, а також «інших військ, військових формувань та органів».

Очікується, що держдума розгляне законопроект щодо «входження до складу росії» українських територій у понеділок, 3 жовтня. Сьогодні анексію схвалив так званий конституційний суд росії.