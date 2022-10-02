У Маріуполі підірвався російський екскаваторник

https://racurs.ua/ua/n175353-v-okupovanomu-mariupoli-pidirvavsya-rosiyskyy-ekskavatornyk-pivmista-myttu-zgadalo-berezen.html

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У Маріуполі 2 жовтня прогримів вибух. На вулиці Купріна підірвався екскаватор, який при копанні зачепив російський снаряд чи авіабомбу.

Вибух такої потужності, що півміста згадало березень в одну хвилину. Знову російська зброя вбиває. На щастя, знову російських громадян чи цивільних окупантів, — повідомив у своїх соцмережах радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він вважає, що рівень небезпеки для маріупольців в окупованому росіянами місті складно переоцінити і закликав людей берегти себе.

Це другий за два дні вибух в Маріуполі. 1 жовтня в місті цивільні російські енергетики підірвалися на російській міні чи снаряді — один загинув одразу, другий з важкими травмами потрапив у лікарню.

29 вересня в Маріуполі також чули вибухи, а перед цим 24 вересня у Маріупольському районі Донецької області вже гриміли вибухи. Спершу пролунав гучний вибух в районі Юрївки під Маріуполем, а потім було чути вибух у районі села Урзуф, що належить до Мангушської селищної громади. Через кілька годин після цих вибухів у самому Маріуполі спрацювала російська система протиповітряної оборони.

А 17 вересня п’ять вибухів пролунали на базі російських окупантів у селищі Богатир в районі Молочного лиману Запорізької області. На цю базу загарбники передислокували частину своєї військової техніки й особового складу.