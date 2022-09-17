Нові вибухи прогриміли поблизу окупованого Мелітополя. Фото:

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Ракурс

Нові вибухи прогриміли в окупованій частині Запорізької області у суботу, 17 вересня.

П’ять вибухів сталися на базі окупантів у селищі Богатир в районі Молочного лиману Запорізької області. Саме сюди нещодавно окупанти передислокували частину своєї військової техніки й особового складу. Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив у Telegram.

За словами мера, сьогодні вибухи в Запорізькій області лунають вже вдруге за день в південно-західному напрямку військових баз росіян.

А Telegram-канал «РИА Мелитополь» повідомив про ще три вибухи. Таким чином в окупованому краї пролунало вісім вибухів.

І знову одиночний з боку Лимана. Мабуть, не всіх добили. UPD ще один. Третій, — йдеться в дописі.

Також місцеві ЗМІ повідомили, що 17 вересня в Мелітополі партизани підірвали залізничне полотно, яким окупанти везуть зброю і паливо для військової техніки з Криму. Внаслідок роботи мелітопольського опору була зруйнована приймально-відправна колія станції Низяни, а також пошкоджені 25 шпал і рейки.

Нагадаємо, 17 вересня біля тимчасово окупованого Мелітополя згоріла військова база російських окупантів, яка була облаштована у Радивонівському заказнику в районі Молочного лиману.