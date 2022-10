Виробництво САУ Zuzana 2 для України профінансують Данія, Норвегія та Німеччина

Данія, Норвегія та Німеччина профінансують виробництво 16 словацьких САУ Zuzana 2 для ЗСУ.

Данія підписала лист про наміри зі Словаччиною, Норвегією та Німеччиною про те, що країни спільно вирішили зробити фінансовий внесок для словацького виробництва і передачі Україні самохідних артилерійських установок Zuzana 2.

Загалом, країни погодилися пожертвувати близько 685 млн крон (приблизно 92 млн євро).

Міністр оборони ФРН Крістін Ламбрехт також підтвердила угоду, повідомляє tagesschau. de

Планується поставка 16 одиниць Zuzana 2 у 2023 році.

Міністр оборони Словаччини Яро Надь опублікував фото з підписання угоди.

Just signed agreement with #Denmark�� #Germany�� #Norway�� who will fund production of 16 state-of-art �� #Zuzana2 howitzers for #Ukraine�� worth 92 million euros. @DefenceU@Slovakia_NATO@mfMorten@NATO#WeAreNATO#StrongerTogether2022pic.twitter.com/1TiJ2iH1l7