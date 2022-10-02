Виробництво САУ Zuzana 2 для України профінансують Данія, Норвегія та Німеччина

https://racurs.ua/ua/n175352-vyrobnyctvo-slovackyh-sau-zuzana-2-dlya-ukrayiny-profinansuut-souznyky-v-ievropi.html

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Данія, Норвегія та Німеччина профінансують виробництво 16 словацьких САУ Zuzana 2 для ЗСУ.

Війна в Україні, на жаль, буде затяжною. Важливо, щоб ми підтримували боротьбу українців за свободу в довгостроковій перспективі, — сказав міністр оборони Данії.

Данія підписала лист про наміри зі Словаччиною, Норвегією та Німеччиною про те, що країни спільно вирішили зробити фінансовий внесок для словацького виробництва і передачі Україні самохідних артилерійських установок Zuzana 2.

Загалом, країни погодилися пожертвувати близько 685 млн крон (приблизно 92 млн євро).

Міністр оборони ФРН Крістін Ламбрехт також підтвердила угоду, повідомляє tagesschau. de

Планується поставка 16 одиниць Zuzana 2 у 2023 році.

Міністр оборони Словаччини Яро Надь опублікував фото з підписання угоди.

Zuzana 2 — 155 мм колісна САУ виробництва словацької компанії ZTS Special. Це розвиток попередньої версії Zuzana калібру 155 мм, яка своєю чергою є похідною від чехословацької 152 мм САУ SHkH vz.77 DANA.

У 2018 році армія Словаччини закупила 25 артустановок. Вони були передані до армії у липні минулого року, щоб замінити попереднє покоління.

У червні Україна і Словаччина підписали контракт на постачання восьми самохідних гаубиць Zuzana 2 калібру 155 мм. У серпні перші САУ вже прибули в Україну.