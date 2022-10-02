путін дав місяць українцям на «анексованих» територіях, щоб визначитися з громадянством

https://racurs.ua/ua/n175346-putin-dav-misyac-ukrayincyam-na-aneksovanyh-terytoriyah-schob-vyznachytysya-z-gromadyanstvom.html

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Так званий конституційний суд рф схвалив договори про «прийняття до складу Російської Федерації» окупованих українських областей, які підписали 30 вересня у Кремлі.

Повідомлення про це опубліковано на сайті суду. 2 жовтня конституційний суд терористичної федерації визнав такими, що відповідають конституції рф міжнародні договори про прийняття до складу російської федерації донецької та луганської народних республік, а також Запорізької та Херсонської областей.

До завдань КС входило перевірити конституційність цих договорів. Ця перевірка є одним із кроків у процедурі формальної анексії українських територій росією. Далі так зване «приєднання до росії» мають схвалити обидві палати парламенту та остаточно запевнити володимир путін.

Диктатор сьогодні вже вніс до квазі парламенту рф — держдуми — законопроекти про анексію нікчемних днр і лнр, Херсонської та Запорізької областей України.

Люди, що живуть на непідконтрольних Україні територіях на момент їх «прийняття» до складу рф автоматично отримають російське громадянство. Про це йдеться у так званих «договорах про приєднання» анексованих територій до росії.

Виняток, згідно з цим документом, робиться для «осіб, які упродовж одного місяця після цього дня виявлять про своє бажання зберегти наявне у них та (або) їх неповнолітніх дітей інше громадянство або залишитися особами без громадянства».