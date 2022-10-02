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Ракурс
Момент знищення російської техніки показали ЗСУ

Момент знищення техніки рф на півдні показали ЗСУ (ВІДЕО)

2 жов 2022, 14:55
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Момент знищення російської військової техніки та особового складу армії рф показали Збройні сили України.





Отак працюють народні дрони в руках народних ЗСУ! Слава нації! Південний напрямок, — написав 2 жовтня у своєму Telegram-каналі речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Окрім цього, сьогодні стало відео, що ЗСУ знищили штаб окупантів у Бериславі на Херсонщині. Про це заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Джерело: Ракурс


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