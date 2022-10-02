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Момент уничтожения техники рф на юге показали ВСУ
Момент уничтожения техники рф на юге показали ВСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n175345-moment-unichtojeniya-tehniki-rf-na-uge-pokazali-vsu-video.htmlРакурс
Момент знищення російської військової техніки та особового складу армії рф показали Збройні сили України.
Отак працюють народні дрони в руках народних ЗСУ! Слава нації! Південний напрямок, — написав 2 жовтня у своєму Telegram-каналі речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
Окрім цього, сьогодні стало відео, що ЗСУ знищили штаб окупантів у Бериславі на Херсонщині. Про це заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань в ефірі телемарафону «Єдині новини».
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