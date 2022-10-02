Момент уничтожения техники рф на юге показали ВСУ

https://racurs.ua/n175345-moment-unichtojeniya-tehniki-rf-na-uge-pokazali-vsu-video.html

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Момент знищення російської військової техніки та особового складу армії рф показали Збройні сили України.

Отак працюють народні дрони в руках народних ЗСУ! Слава нації! Південний напрямок, — написав 2 жовтня у своєму Telegram-каналі речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Окрім цього, сьогодні стало відео, що ЗСУ знищили штаб окупантів у Бериславі на Херсонщині. Про це заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань в ефірі телемарафону «Єдині новини».