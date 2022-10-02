Вражеские ресурсы сообщают об украинском прорыве на новом участке южного фронта

https://racurs.ua/n175362-vrajeskie-resursy-soobschaut-ob-ukrainskom-proryve-na-novom-uchastke-ujnogo-fronta-foto.html

Ракурс

Ворожі інформаційні ресурси повідомляють про український прорив на новій ділянці південного фронту.

Золота Балка на Херсонщині, за словами російських пропагандистів, перейшла під контроль ЗСУ. Раніше цю інформацію підтвердив український воєнкор Андрій Цаплієнко.

Офіційного підтвердження від Генштабу поки немає - імовірно, наш Генштаб тримає загадкову паузу і просто мовчки робить свою роботу.

Російські воєнкори верещать про прорив оборони на Херсонському напрямку. Зокрема, за їхніми словами, відбувається сильний наступ ЗСУ на Бериславському напрямі. За даними терориста гіркіна, точаться бої за населений пункт Дудчани.

Тим часом в мережі з’явилось фото наших захисників біля знаку сала Хрещенівка на Херсонщині.