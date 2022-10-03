россия может впервые испытать ядерную торпеду «Посейдон». Фото:

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Ракурс

Торпеда з ядерною боєголовкою «Посейдон», яку ще часто називають «зброєю Судного дня», може випробувати росія.

Розвідка НАТО надіслала союзникам звіт, в якому йдеться про пересування російської субмарини «Бєлгород», яка є носієм «Посейдону». В останні дні цей підводний човен часто згадується в аналізах саботажу газопроводу «Північний потік», оскільки це один із напрямків діяльності, для якого він був розроблений. Про це повідомляє видання La Repubblica.

У Північноатлантичному альянсі заявили, що «Бєлгород» ніколи не виходив з Білого моря, а тепер готується провести випробування в Карському морі.

За інформацією видання, країна-агресор вже давно заявляла про створення торпеди «Посейдон», але деякі західні країни не вірили у його існування. Але у 2015 році глава рф володимир путін підтвердив розробку цієї зброї. За російськими даними, субмарину «Бєлгород» вдосконалили, щоб працювати на глибинах, на які не можуть опуститися човни НАТО. Він може провести під водою 120 днів.

Концепція ядерної торпеди «Посейдон» вважається зразком нової війни. Ця зброя може проходити під хвилями 10 тис. км. Вирізаючись в узбережжя, вона може викликати радіоактивне цунамі, а хвиля — стерти з землі такі мегаполіси, як Нью-Йорк чи Лос-Анджелес.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ймовірність застосування росією ядерної зброї не є надто високою, але до загроз, які висловлював володимир путін, необхідно ставитися серйозно.

Джерело: La Repubblica