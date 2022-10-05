Во время отступления из Лимана погибли спецназовцы элитной российской бригады

https://racurs.ua/n175437-vo-vremya-otstupleniya-iz-limana-pogibli-specnazovcy-elitnoy-rossiyskoy-brigady.html

Ракурс

В обороні міста Лиман на Донеччині, звідки російські війська відступили на початку жовтня, брали участь елітні війська рф.

«Російська служба Бі-бі-сі» вивчила соціальні мережі та поговорила з родичами загиблих бійців. За даними журналістів, під час відступу з Лимана загинули щонайменше дев’ять військовослужбовців 3-ї гвардійської бригади спеціального призначення Головного управління Генерального штабу Збройних сил рф, що базується в Тольятті. Ще один військовий із підрозділу був тяжко поранений.

Серед загиблих, як встановило видання, — рядові Данило Бойков та Олексій Чиндін, молодший лейтенант Віктор Горобець, старший лейтенант В’ячеслав Зінцов, старшини Андрій Шорін та Юрій Філатов. Військовослужбовців Карпенка та Узбякова (їх повні імена не називаються) з тяжкими пораненнями доправили до шпиталю. Узбяков пізніше помер. Наймолодшому із загиблих було 19 років.

Загинула майже вся група, — підтвердила «Бі-бі-сі» сестра одного з загиблих. Усього українські підрозділи діквідували дев’ятьох спецпризначенців рф, двох поранено, — повідомила дружина іншого загиблого.

Родичі військовослужбовців не знають достеменно, де і як вони загинули, а також коли їхні тіла повернуть сім’ям, зазначає видання.

Знаю, що ось цих хлопців там покинули, вони цілодобово відбивалися, але не змогли. Загинув мій брат, йому було лише 21 рік, загинув його друг, йому 19 років, — розповіла сестра загиблого.

Російські ЗМІ майже ніколи не повідомляють про операції за участю спецпризначенців ГРУ, особливо якщо йдеться про відступи, зазначає Бі-бі-сі.

Пропаганда завжди прагне виставити справу так, що на конкретній ділянці фронту провалилися не кадрові військові, а російські добровольці та мобілізовані з самопроголошених республік, — пише видання.

Про відступ з-під Лиману російські військкори розповідали у подібних інтонаціях. «Бі-бі-сі» наводить кілька цитат військових журналістів та телеграм-каналів, де йдеться про те, що в обороні міста брали участь «добровольці», козаки, а також мобілізовані жителі самопроголошеної лнр. З їхніх повідомлень також випливає, що у боях брала участь регулярна російська армія, проте спецназ ГРУ у них не згадується.

Як припускає «Бі-бі-сі», загибель військових бригади ГРУ під Лиманом — найбільша одноразова втрата цієї бригади спеціального призначення. При цьому, за словами однієї зі співрозмовниць журналістів, підрозділ зазнає втрат із самого початку війни.

Усього до 1 вересня «Бі-бі-сі», «Медіазоні», а також команді волонтерів вдалося зібрати інформацію про загибель 26 військовослужбовців 3-ї бригади ГРУ, серед яких п’ять офіцерів. Також дослідники виявили стенд із фотографіями загиблих військових, виставлений під час чемпіонату збройних сил Росії з боксу у Борисоглібську. На ньому було надруковано дані 47 загиблих солдатів та офіцерів 3-ї гвардійської бригади спецпризначення ГРУ.

Як зазначає «Бі-бі-сі», майже кожен четвертий загиблий боєць спецпризначення ГРУ — офіцер, втрати яких «чутливі для армії і важко відновити». У статті видання наводить думку експерта американського Центру військово-морського аналізу Майкла Кофмана, що на кожного загиблого російського військового під час війни в Україні припадає в середньому близько трьох з половиною поранених.

На основі цих даних можна припустити, що з рядів 3-ї бригади спецпризначення ГРУ в результаті загибелі або поранення могли вибути (щонайменше тимчасово) понад 200 осіб, — пише Бі-бі-сі.

При цьому видання зазначає, що точну чисельність загонів спецпризначення засекречено, але навіть за консервативними оцінками, вибуття понад 200 бійців може бути рівноцінним повному виходу з ладу двох рот, тобто зі складу під час війни в Україні виведено 75% складу розвідувальних рот бригади.