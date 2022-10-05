В российской пыточной на освобожденной Харьковщине нашли ящик вырванных коронок

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Правоохоронці знайшли катівню в селі Піски-Радьківські в Ізюмському районі на Харківщині.

У ній росіяни знущалися із захоплених військовослужбовців. Серед іншого поліція помітила в катівні ящик із вирваними зубними коронками.

Начальник Слідчого управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов розповів, що після деокупації області до поліції надходять заяви про колаборантів, злочини армії росії, а також свідчення місцевих жителів.

Після звільнення Пісків-Радьківських селяни повідомили поліції, що в підвалі одного з домів утримували полонених: місцевих мешканців, АТОвців та полонених.

Сусіди постійно чули звідти крики. На цю мить поліції точно відомо про катування — закопування в землю заживо та застосування протигаза з ганчіркою, що тліє, — розповів Болвінов.

У катівні також знайшли фалоімітатор, коробку з вирваними зубними протезами, дроти з мотузками та лист з допитом одного з чоловіків, які були тут.

Поліція має дані про українських військових, над якими знущалися росіяни. Слідчі та прокурори працюють над встановленням усіх фактів, які відбулися в цій катівні.

Коли росіяни зайшли в Піски-Радьківські, то вигнали місцевих із їхніх домівок і поселилися там самі. Після себе окупанти залишили розграбовані будинки та бруд. А на дверях будинків, де жили, — розтяжки.