Возьмите меня сразу, чтобы я не воевал вообще – как российские военные сдаются в плен Украине

https://racurs.ua/n175448-vozmite-menya-srazu-chtoby-ya-ne-voeval-voobsche-kak-rossiyskie-voennye-sdautsya-v-plen-ukraine.html

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Як стверджують українські військові, після серії невдач на фронті та оголошення часткової мобілізації російські військові почали частіше виходити на контакт з українською стороною, щоб добровільно здатися в полон.

Проект «Хочу жити» створили спеціально для комунікації з такими російськими солдатами та громадянами, які були мобілізовані на окупованих українських територіях. Журналісти «Настоящего времени» побували у кол-центрі «Хочу жити» і подивилися на його роботу.

Координаційний штаб із питань військовополонених, слухаю вас. Доброго дня! Я призовник з росії. Я не збираюся воювати. Чи можна мене відразу взяти в полон, щоб я не воював взагалі? І щоб це вважалося, що ніби нікого не вбивав, бо я не збираюся нікуди йти. Ви зараз перебуваєте на території росії? Я зараз перебуваю на території Білорусі, поряд із кордоном із Чернігівською областю.

Приблизно такі розмови, які різняться лише окремими деталями, веде диспетчер центру Оксана. Дзвінок у кол-центр називається попереднім здаванням у полон. Але російському військовому все одно ще доведеться потрапити до зони бойових дій. Коли потенційний військовополонений опиниться на території України, з ним зв’яжуться та повідомлять, як перейти лінію фронту.

Оксана розповідає, що більшість тих, хто звернувся, цікавляться подробицями процедури здачі в полон, хвилюють їх і гарантії безпеки.

Україна гарантує виконання всіх Женевських конвенцій, а саме триразове харчування, медичну допомогу та зв’язок з рідними. Якщо полонений російський військовослужбовець не бажає повертатися до себе на батьківщину, то Україна розгляне можливість його перебування на території України, — запевняє речник проекту «Хочу жити» Віталій Матвієнко.

Він зазначає, що після того, як у росії запровадили кримінальну відповідальність за добровільний полон, у проекті знайшли вихід, як убезпечити таких людей: усі військовослужбовці, які добровільно здалися в полон, будуть оформлені Україною як взяті в полон у бою.

Менше ніж за місяць до «Хочу жити» зателефонували понад дві тисячі російських військовослужбовців та їхніх родичів.

Диспетчер Оксана зазначає, щоб процедура пройшла безпечно, тому, хто вирішив здатися, потрібно ввести певну інформацію в спеціальний чат-бот у телеграм-каналі.

росія не називала точні цифри солдатів, які потрапили в полон.

Ми не маємо величезної кількості військовополонених на українській стороні. Це не більше ніж інформація Центру інформаційно-психологічних операцій збройних сил України, щоб посіяти сумніви у нас. Є певна кількість хлопців, які потрапили в полон, але це життя нічого не зробиш, — заявив в інтерв’ю «Фонтанці» голова комітету держдуми рф з оборони генерал-полковник Андрій Картаполов.

Українська віце-прем'єр Ірина Верещук наприкінці вересня повідомляла, що у російському полоні перебувають приблизно 2,5 тис. українців. Це військовослужбовці і цивільні особи.

Варто зазначити, що Україна оприлюднює факти обміну своїх цивільних та захисників на російських військовополонених. рф такої інформації не озвучує.