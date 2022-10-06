Мы никому не нужны – появилось видео, на котором сотни вооруженных россиян жалуются на хаос мобилизации

https://racurs.ua/n175470-my-nikomu-ne-nujny-poyavilos-video-na-kotorom-sotni-voorujennyh-rossiyan-jaluutsya-na-haos.html

Ракурс

Увечері 5 жовтня в соцмережах почало масово поширюватися відео, на якому, як стверджується, зображено 500 мобілізованих у Білгородській області рф.

Озброєні люди у ролику скаржаться, що їм видали зброю, але не приписали до частини, і що вони тиждень живуть «у скотарських умовах», самі собі купуючи їжу. Хто зняв відео, невідомо.

Журналіст «Радіо Свобода» Марк Крутов звернув увагу, що один із чоловіків на відео носить символіку «ПВК Вагнера», інша людина на відео — москвич Сергій Сурков, який уже записував відео про проблеми в армії близько тижня назад.

Росіяни мають проблеми із забезпеченням мобілізованих резервістів — деяких не можуть розмістити, одягнути й нагодувати. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України.

Військові заявляють, що на території тимчасово окупованого Криму у медичних закладах Євпаторії спостерігається нестача медичних препаратів для лікування поранених окупантів.

Противник має проблеми з окремими видами забезпечення під час проведення мобілізації — з навчального центру Молькіно Краснодарського краю резервістів відправили назад до Приморсько-Ахтарська, оскільки не змогли розмістити, одягнути й забезпечити харчуванням особовий склад.

Окупанти намагаються компенсувати втрати шляхом примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях — чоловіків із Луганська без медкомісії й підготовки, одразу після мобілізації спрямовують на укомплектування підрозділів, що зазнали найбільших втрат.

У Росії повістки отримали близько 100 тис. резервістів, яких одразу відправляють на найбільш гарячі ділянки фронту.

Російська поліція готується до придушення майбутніх протестів через оголошену мобілізацію.