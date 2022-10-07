Вы еще можете спасти россию от трагедии, а вашу армию от унижения - Резников призвал военных рф отказаться воевать

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Міністр оборони України Олексій Резніков закликав офіцерів і командування військ рф «врятувати Росію від трагедії, а російську армію від приниження».

Про це він 7 жовтня заявив у відеозверненні до військовослужбовців РФ, записаному російською мовою.

За словами міністра, російська влада «обдурила і зрадила» військових, які тепер гинуть в Україні.

Вам обіцяли легку прогулянку, а відправили на пастку. Ви платите кров’ю за чиїсь фантазії та хибні цілі. Тепер вас не слухають, тому що послухати вас зараз означає визнати свої помилки. А у Москві не люблять правду. Їм простіше розповісти, як ви героїчно загинули у битві з вигаданими полчищами НАТО, — заявив Резніков, зазначивши, що альянс постачає зброю Україні, але борються за його допомогою з військами рф українці.

У своїй промові глава українського відомства зазначив, що президент України Володимир Зеленський відвідує фронт, тоді як президент рф володимир путін «ховається в бункері, а не тримає удар» поруч із військовими.

Ви знаєте, що в Україні ви нікого не звільняєте. Ви знищуєте цілі міста, де зовсім недавно вас вважали добрими сусідами і розмовляли російською. А тепер посіяно ворожнечу на покоління вперед. Багато хто з вас уже зрозумів — вас відправили помирати не за праву справу, — додав Резніков.

Він запропонував російським військовим подумати, як вони «увійдуть в історію» після цієї війни. На його думку, вони залишаться в пам’яті «як злодії, ґвалтівники та вбивці».

Я вам скажу, що буде далі. Тисячі російських парубків загинуть. Ще більше залишиться без рук, без ніг. Але їх осоромлять. А вас зроблять винними. І знову зрадять. Як уже зраджували не раз, — сказав міністр.

Крім того, за словами Резнікова, саме російським військовим після війни доведеться «дивитися в очі калікам, вдовам та сиротам ваших солдатів», бо «ніхто з Кремля до них не вийде».

Наприкінці міністр заявив, що Україна гарантує життя, безпеку та справедливість усім російським військовим, які негайно відмовляться воювати.