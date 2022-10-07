Крепкий мир в Европе может быть достигнут только с участием россии — Меркель

https://racurs.ua/n175519-krepkiy-mir-v-evrope-mojet-byt-dostignut-tolko-s-uchastiem-rossii-merkel.html

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Ангела Меркель, екс-канцлер ФРН, заявила, що не варто ігнорувати погрози Кремля, а мир в Європі можливий лише за участі росії.

За її словами, важливо, щоб Німеччина, ЄС і НАТО мали єдину, рішучу позицію для захисту, відновлення суверенітету та цілісності України. Повномасштабне вторгнення рФ 24 лютого Меркель назвала «глибоким поворотним моментом».

Нам усім наполегливо рекомендується серйозно ставитися до слів, а не класифікувати їх як блеф від самого початку, — зауважила колишня канцлерка.

Про це політикиня сказала 7 жовтня на церемонії, присвяченій 77-річчю Süddeutsche Zeitung у Мюнхені. Це один із небагатьох публічних виступів Меркель, відколи вона пішла з посади канцлера. Раніше Ангела пропонувала свої послуги посередника для Києва і Москви.

У виступі вона наголосила, що міцного миру в Європі може бути досягнуто лише за участю росії.

Поки нам не вдалося цього зробити, холодна війна насправді ще не закінчилася, — сказала екс-канцлер ФРН.

Радник голови Офісу Президента відреагував на заяву екс-канцлера Німеччини. Він назвав її позицію лицемірною.

Президент рф володимир путін неодноразово виступав із погрозами застосування ядерної зброї, зокрема після початку війни в Україні. Востаннє подібні погрози пролунали у його промові 21 вересня, коли путін оголосив про мобілізацію московитів. Він заявив, що рф готова використати «всі наявні засоби при загрозі територіальної цілісності нашої країни для захисту нашого народу».