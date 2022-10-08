Эксперты спрогнозировали завершение войны в Украине. Фото:

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Успішний контрнаступ Збройних сил України й прорив російських позицій на окупованих територіях породив серед західних партнерів надію про закінчення війни до кінця 2022 року.

Повномасштабна війна росії проти України може завершитися вже до католицького Різдва. Якщо темп наступу ЗСУ збережеться, то підрозділи російської армії будуть витіснені з Донбасу до росії до кінця поточного року. Про це повідомляє The Times з посиланням на високопоставлене джерело в британському уряді.

Експерти також вважають, що повернути окупований Крим, який країна-агресор контролює з 2014 року, українцям буде важке. Втрати армії України, ймовірно, будуть величезними. Саме деякі військові в країні віддають перевагу більш повільному, але водночас більш тактичному підходу, який дозволяє зберегти життя особового складу.

Також військові фахівці вважають, що зимової паузи у боях, швидше за все, не передбачається.

Нагадаємо, 7 жовтня в Офісі президента заявили, що від початку війни ЗСУ деокупували понад 2 тис. 400 кв. км української землі на півдні України. Зокрема, у Херсонському районі українським воїнам вдалося деокупувати шість населених пунктів, а у Бериславському — 61.

Джерело: The Times