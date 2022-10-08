Взрывы на железнодорожной станции. Скриншот с видео

https://racurs.ua/n175568-vzryvy-progremeli-na-jeleznodorojnoy-stancii-nedaleko-ot-mariupolya-video.html

Ракурс

Вибухи прогриміли на окупованій території Донецької області.

Вони сталися у суботу, 8 жовтня, на окупованій залізничній станції Карань, яка розташована за 50 км від Маріуполя. Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко у Telegram.

Бавовна! 50 км від Маріуполя. Який прекрасний день! — йдеться у повідомленні.

Також радник мера опублікував відео, яке вдалося зняти місцевим мешканцям. На ньому можна почути звук численних вибухів.

Нагадаємо, 19 вересня низка вибухів прогриміла у різних частинах окупованих росіянами міста Маріуполь. Місцеві мешканці чули гучні вибухи у Лівобережному, Приморському та Кальміуському районах. Українська влада повідомляла, що того дня у районі заводу «Азовмаш» виднівся стовп диму.