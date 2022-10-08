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Ракурс
Вибухи на залізничній станції. Скріншот з відео

Вибухи прогриміли на залізничній станції неподалік Маріуполя (ВІДЕО)

8 жов 2022, 19:19
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Вибухи прогриміли на окупованій території Донецької області.





Вони сталися у суботу, 8 жовтня, на окупованій залізничній станції Карань, яка розташована за 50 км від Маріуполя. Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко у Telegram.

Бавовна! 50 км від Маріуполя. Який прекрасний день! — йдеться у повідомленні.

Також радник мера опублікував відео, яке вдалося зняти місцевим мешканцям. На ньому можна почути звук численних вибухів.

Нагадаємо, 19 вересня низка вибухів прогриміла у різних частинах окупованих росіянами міста Маріуполь. Місцеві мешканці чули гучні вибухи у Лівобережному, Приморському та Кальміуському районах. Українська влада повідомляла, що того дня у районі заводу «Азовмаш» виднівся стовп диму.

Джерело: Ракурс


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