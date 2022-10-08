Масові арешти військових розпочалися у москві. Фото: ГУР

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Ракурс

Масові арешти російських військових розпочалися у москві в суботу, 8 жовтня.

У столиці країни-агресора розпочався комплекс «заходів» спрямованих проти військових збройних сил рф. У місто увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені дзержинського, які вважаються елітою росгвардії. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У центральних районах москви перекрили рух, а силовики спільно з підрозділами поліції рухаються до центру. Вже відомо про численні арешти, затримання та блокування військових.

Також зазначається, що всі військові підрозділи по периметру російської столиці приведено у підвищену бойову готовність.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня на Кримському мосту пролунав потужний вибух й виникла масштабна пожежа. Це призвело до пошкодження залізничних колій, а кілька прольотів автомобільного полотна гілки впали у воду.

В Офісі президента України заявили, що Кримський міст могли підірвати самі росіяни. Руйнування об'єкту могло стати наслідком протистояння між фсб росії та міністерством оборони рф.