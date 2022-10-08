У Зеленського назвали організаторів вибуху на Кримському мосту

Вибух на Кримському мосту. Фото: соцмережі

https://racurs.ua/ua/n175564-u-zelenskogo-nazvaly-organizatoriv-vybuhu-na-krymskomu-mostu.html

Ракурс

Вибух на Кримському мосту, який з'єднує окупований український Крим із територією рф, могли влаштувати самі росіяни.

Надзвичайна подія, ймовірно, стала наслідком протистояння між федеральною службою безпеки рф та російським міністерством оборони. Саме з території росії заїхала вантажівка, яка за версією москви вибухнула на мосту. Про це 8 жовтня радника керівника Офісу президента Михайло Подоляк написав у Twitter.

А тепер серйозно. фсб/пвк намагаються з’їсти керівництво міноборони/генштабу. За мить до зміни кадрів фсб йде в нокдаун: прогледіли вибух на мосту путіна. Тепер міноборони зможе звинуватити фсб у майбутніх поразках на півдні. Поки не очевидно, хто підірвав міст? Нагадаю — фура заїхала з рф, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня на Кримському мосту пролунав потужний вибух, а після цього виникла масштабна пожежа та руйнування. На залізничній колії, яка прокладена через міст, горіли цистерни з пальним. Крім того, внаслідок вибуху обвалилися два прольоти автомобільного полотна гілки.

Російські силовики вже шукають причетних до вибуху й заявляють, що він прогримів через підірвану на мосту вантажівку з вибухівкою. Вже нібито встановлено водія вантажівки, який виявився жителем Краснодарського краю.