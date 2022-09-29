Низка вибухів прогриміла в окупованому Маріуполі. Фото:

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Ракурс

Низка вибухів у різних частинах Маріуполя прогриміла у четвер, 29 вересня.

Місцеві мешканці чули вибухи у Лівобережному, Приморському та Кальміуському районах. Не було схоже, що це було розмінування. Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

Маріуполь. Бавовна? З міста повідомляють про серію чутних вибухів з різних частин. Лівобережний, Приморській та Кальміуський райони. На розмінування не тягне, — написав він.

Радник мера додав, що одночасно в районі заводу «Азовмаш» у небо після гучних вибухів здійнявся стовп диму.

Нагадаємо, 24 вересня у Маріупольському районі Донецької області вже гриміли вибухи. Спершу пролунав гучний вибух в районі Юрївки під Маріуполем, а потім було чути вибух у районі села Урзуф, що належить до Мангушської селищної громади. Через кілька годин після цих вибухів у самому Маріуполі спрацювала російська система протиповітряної оборони.

А 17 вересня п’ять вибухів пролунали на базі російських окупантів у селищі Богатир в районі Молочного лиману Запорізької області. На цю базу загарбники передислокували частину своєї військової техніки й особового складу.