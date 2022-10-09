Украинские военные освободили уже седьмое село в Луганской области

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Сили оборони звільнили вже сім населених пунктів Луганської області.

Про це 9 жовтня повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

Українські підрозділи продовжили наступальні дії у напрямку Кремінною на Луганщині та на південний схід від Куп’янська на Харківщині. Проте Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на російські джерела пише, що окупанти все ще зберігають контроль над трасою Кремінна — Сватове.

Першою Збройні сили України у Луганській області звільнили Греківку, пише Гайдай. Про це повідомили не одразу, оскільки там тривали стабілізаційні заходи.

Загалом звільнено такі села: Новолюбівка, Невське, Греківка, Новоєгорівка, Надія, Андріївка, Стельмахівка.

Голова ОВА у неділю опублікував фото українських військових зі звільненої Стельмахівки Сватівського району. Це населений пункт на території Луганської області за напрямком від Осколу до Сватового.