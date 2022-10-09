У Франкфурті-на-Майні відбулося жеребкування кваліфікації чемпіонату Європи 2024 року, за підсумками якого синьо-жовті потрапили до групи С, де зустрінуться з Італією, Англією, Північною Македонією та Мальтою.

Старт відбору — 23 березня.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков прокоментував такий жереб.

Попередні покоління футболістів збірної є для нас прикладом того, як протистояти таким сильним суперникам. Боятися нікого не треба. Зробимо все від нас залежне. Перемагали Англію в еліт-раунді, обіграли Італію в півфіналі чемпіонату світу U-20 2019 року. Дуже добре для хлопців, у них є можливість захистити честь нашої збірної, показати хорошу гру, порадувати наші ЗСУ, усіх людей в Україні. Боротьба попереду, рук не опускаємо. Мотивація буде на найвищому рівні. Хлопці й хотіли таких суперників, — прокоментував Петраков жеребкування для сайту УАФ. Голова Асоціації українського футболу Андрій Павелко впевнений, що «всі вболівальники в захваті від такого жереба». Мої колеги з інших футбольних асоціацій говорять, що це «група смерті». Але я вважаю, що це можливість для наших футболістів і нашої країни показати всьому світу, що ми не боїмося гучних імен і готові дати бій. Я впевнений, що тільки результати в цій групі покажуть, був цей жереб гарним чи поганим. Наші гравці матимуть можливість зустрітися з топ-суперниками. Нам пощастило бути в одній групі з двома чинними фіналістами чемпіонату Європи. Це важливий для наших футболістів етап, аби довести собі й усьому світу, що ми здатні грати на рівних із такими супротивниками, — цитує сайт УАФ Павелка. Як Україні потрапити на Євро-2024, прорахували у проекті КДК Звісно, будемо сподіватись на диво у відбірковій групі з Італією і Англією. Але давайте уявімо найбільш ймовірний розвиток подій — ми не займаємо 1−2 місце і не виходимо на Євро напряму.

Залишається плей-оф відбору Євро. Але місце там гарантовано лише переможцям груп Ліги націй. Україна матиме шанс туди потрапити за однієї умови — якщо на Євро через відбір вийдуть як мінімум 2 з 5 найкращих команд ЛН в лізі В: Ізраїль, Боснія, Сербія, Шотландія і Фінляндія.

Дивлячись на групи відбору, такий сценарій видається цілком реальним. Шотландії буде важко, а от Ізраїль, Боснія, Сербія і Фінляндія мають хороші шанси фінішувати другими.

Отож, доведеться вболівати у відборі не лише за наших, а й за ці 5 збірних.

Група «життя після смерті»

Журналіст Роберто Моралес з проекту «ТаТоТаке» так реагує на жереб Євро-2024:

Результат жеребкування для нас поганенький, бо були однозначно більш «смачні» варіанти. Не судилося.

Англія та Італія суттєво сильніші за нас. Ці команди мають не просто якість основи, певних зірок. У них є й чималий якісний резерв на випадок травм та ковіду.

Це з урахуванням того, що обидві ці національні команди, на мою думку, не супер топи, це не Іспанія, Франція тощо. Хоча, згадайте що таким самим топом другого ґатунку Італія їхала на останнє Євро.

Здобувати очки в матчах з ними ми можемо за власної хорошої гри, але лише в поєднанні цього з їхніми провалами, або великого фарту.

Північна Македонія слабша за Україну, але Роберто Манчіні збрехати не дасть, команда неприємна і може добре вкусити, навіть загризти.

Мальта? Щось таке собі, на рівні приблизно того ж Казахстану, з яким Шева і Петраков втратили по два очки.

Оптимальне наше місце третє, піднятися вище буде видатним результатом, а от четверте більш вірогідне ніж сенсація.