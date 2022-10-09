Разведчики загнали российскую БМП в ловушку и уничтожили ее на перекрестке в селе Харьковской области (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n175599-razvedchiki-zagnali-rossiyskuu-bmp-v-lovushku-i-unichtojili-ee-na-perekrestke-v-sele-harkovskoy.html

Ракурс

Під час наступу на Харківщині українські військові знищують бронетехніку російських військових. Бійці 92 окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка поблизу села Петропавлівка (район Куп’янська) знищили ворожу бойову машину піхоти.

Розвідпідрозділ 92-ої бригади заманив російську БМП-2М в пастку. На перехресті вулиць бронемашину 3 армійського корпусу рф зупинили та почали обстрілювати й скидати вибухівку з безпілотників. Це показано на відео, яке опублікував журналіст Андрій Цаплієнко у Телеграм.

Під час короткочасного бою українські бійці знищили модифікований варіант БМП з бойовим модулем Б05Я01 «Бережок», який у росії отримав позначення БМП-2М.

«Мілітарний» пише, що замість основного прицілу навідника БПК-2−42 на ньому встановлений комбінований приціл із незалежною системою стабілізації лінії візування у двох площинах. У прицільному комплексі об'єднані візирний оптичний, тепловізійний та лазерний далекомірний канали, а також канал наведення керованої протитанкової ракети. Українські військові розповіли, що цей танк був знищений за допомогою БТР-4 92-ї бригади.