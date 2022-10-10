Последствия взрывов в Киеве. Фото: Telegram-канал Nexta

https://racurs.ua/n175607-rossiya-atakovala-raketami-centr-kieva-chto-izvestno-foto-video.html

Ракурс

Вибухи в Києві прогриміли зранку 10 жовтня під час повітряної тривоги.

У столиці зафіксовано щонайменше два вибухи внаслідок прильотів російських ракет. Вибухи у Шевченківському районі підтвердив міський голова Віталій Кличко у Telegram.

Кілька вибухів у Шевченківському районі — в центрі столиці. Всі служби слідують на місця. Деталі згодом, — йдеться у повідомленні.

У соцмережах з’явилися повідомлення, що на місці ударів піднімаються два стовпи диму. Дехто чув три вибухи. На місця прильотів виїхали карети швидкої допомоги.

«Суспільне» із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій повідомляє, що є травмовані та загиблі внаслідок кількох влучань у Києві різних місцях. Інформація ще уточнюється.

Журналіст Денис Казанський у Telegram повідомив, що горять автомобілі, де мирні жителі просто їхали на роботу. Удар був навмисно завданий у годину пік просто жвавою вулицею, щоб загинуло більше народу.

За інформацією ЗМІ одна з російських ракет у Києві впала у районі пам’ятника Грушевському на вулиці Володимирській.

Нагадаємо, 10 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. В обласному центрі нарахували близько 10 прильотів. Внаслідок атаки у центрі міста знову зруйновано багатоповерховий житловий будинок.

Джерело: «Суспільне»