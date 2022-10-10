Командование рф из-за потерь бросает мобилизованных на фронт. Фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n175606-komandovanie-rf-iz-za-poter-brosaet-mobilizovannyh-na-front-genshtab.html

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Збройні сили України за 9 жовтня відбили атаки противника в районах населених пунктів Озарянівка, Кам’янка, Первомайське та Невельське.

Авіація Повітряних сил за добу завдала 24 удари. Підтверджено ураження 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, було збито один російський літак Су-25, три БпЛА та три керованих авіаційних ракети Х-59. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Зазначається, що в окупантів сталася критична ситуація в 127 стрілецькому полку так званого 1 армійського корпусу. Командування 49 армії нашвидкуруч сформувало із мобілізованих полк й перекинуло його на першу лінію бойового зіткнення в Херсонській та Миколаївській областях. Родичі цих окупантів вже підготували звернення до правоохоронних органів російської федерації про значні втрати і бездіяльність військового командування. Також у цих підрозділах фіксуються тривалі перебої з водою та продовольством. Солдати країни-агресора, в кращому випадку, екіпіровані засобами захисту старого зразка, що призводить до численних втрат.

У Генштабі додали, що 9 жовтня російські загарбники завдали 10 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснили понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок цього постраждала інфраструктура та мирні громадяни більш ніж 30 населених пунктів.

Крім того, ворог зі ствольної артилерії та мінометів обстріляв понад 80 сіл, селищ, міст та містечок на Сіверському, Слобожанському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках.

А на Донбасі в районі населеного пункту Сватове росіяни підірвали залізничний та автомобільний мостові переходи.

Нагадаємо, 9 жовтня підрозділи ЗСУ продовжили наступальні дії у напрямку Кремінною на Луганщині та на південний схід від Куп’янська на Харківщині. Однак окупанти все ще зберігають контроль над трасою Кремінна — Сватове.