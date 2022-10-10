Россияне снова выпустили десяток ракет по Запорожью. Фото: ЗАПОРІЖЖЯ.ІНФО

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Ракетний удар по Запоріжжю завдали російські окупанти у понеділок вночі, 10 жовтня.

В обласному центрі нарахували близько 10 прильотів. Внаслідок атаки у центрі міста знову зруйновано багатоповерховий житловий будинок. Є постраждалі. На місті трагедії працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби. Кількість жертв наразі невідома. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив у Facebook.

Ворог продовжує тероризувати місто. Близько 10 нових приходів. Наслідки встановлюються, — написав він.

У міськраді Запоріжжя заявили про одного загиблого та п’ятьох постраждалих.

Нагадаємо, у ніч на 9 жовтня росія атакувала Запоріжжя десятками ракет. У поліції заявили про 13 загиблих та 87 поранених людей. Постраждали зокрема 10 дітей. А внаслідок обстрілу, який ворог здійснив по центру Запоріжжя 6 жовтня, загинуло 20 українців.